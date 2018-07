Clube de Maldini entra em liga profissional de futebol nos EUA

A North American Soccer League (NASL), segunda principal liga norte-americana de futebol, anunciou nesta quarta-feira a inclusão do Miami FC como 12.ª equipe a participar da competição. O clube pertence ao ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, sócio do empresário italiano empresário italiano Riccardo Silva na empreitada.

"Eu acredito muito no crescimento do futebol nos Estados Unidos, e este é o projeto perfeito para desenvolver um time de futebol de primeira classe em uma das cidades mais importantes do mundo", disse Maldini, que se aposentou como jogador em 2009 e está com 46 anos.

O Fort Lauderdale Strikers, do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, também fica na Florida (40 quilômetros a norte de Miami) e joga a NASL. O clube, inclusive, chegou a se chamar Miami FC no passado. A liga ainda conta com o New York Cosmos, onde joga o atacante Raúl. A competição tenta concorrer com a Major League Soccer, liga mais famosa dos EUA.