Na Espanha, clube de Ronaldo recusa testes de coronavírus: 'menos abastados precisam mais'

O Valladolid, clube que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno é o presidente, anunciou que recusou passar por testes de coronavírus pagos pela organização do Campeonato Espanhol. A atitude surpreendeu e gerou repercussão na Espanha. Em razão disso, o clube resolveu se manifestar e explicar os motivos da decisão.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"A Liga nos ofereceu testes, mas não os fizemos por razões médicas e sociais. Nenhum jogador apresentou nenhum sintoma e acreditamos que existem pessoas por aí muito menos abastadas do que nós que precisam deles muito mais do que nós. São essas pessoas que devem ter prioridade”, explicou David Espinar, diretor de gabinete da presidência e porta-voz institucional do clube.

O dirigente explicou que caso alguém apresente algum sintoma, passará por exames que não serão pagos pela Liga. Espinar contou que todos os integrantes do clube receberam informações nutricionais, físicas e psicológicas para levar da melhor maneira possível o confinamento.

O Campeonato Espanhol, assim como as principais ligas pela mundo, foi suspenso e ainda não há uma definição do que acontecerá com a competição. O Valladolid ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, quatro a mais que o Mallorca, melhor time na zona de rebaixamento. Para Espinar, o momento é de aguardar e torcer para que a competição retorne quando a pandemia acabar. "Queremos honrar a competição e ser otimistas. Vamos pensar que o campeonato vai acabar e que o Real Valladolid continuar na primeira", projetou.

A Espanha está em quarentena e é um dos países mais afetados pelo coronavírus. Em relação ao futebol, o Alavés informou que há 15 casos de contaminados no clube. Espanyol e o Valencia também anunciaram que membros da equipe estão doentes.