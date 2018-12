Clube francês admite propostas da China e do Brasil por Ganso e marca reunião

A passagem do meia Paulo Henrique Ganso pelo futebol francês pode estar próxima do fim. Nesta terça-feira, o Amiens admitiu que o jogador de 29 anos, que tem os direitos ainda ligados ao Sevilla, recebeu propostas neste fim de ano e explicou que haverá uma reunião na quarta para definir o seu futuro.

"Uma reunião acontecerá nesta quarta-feira com todas as partes envolvidas para discutir as várias opções, sabendo que o clube recebeu ofertas do Brasil e da China pelo jogador brasileiro. Uma posição final será tomada, após um período de reflexão, em acordo com o Sevilla", informou o time francês.

Ganso tem contrato de empréstimo com o Amiens até o fim da temporada, com opção de compra após o término do vínculo. O jogador chegou ao clube francês em agosto após uma passagem decepcionante pelo Sevilla, onde teve poucas oportunidades nas duas temporadas que por lá ficou.

No próprio Amiens, Ganso não tem rendido o esperado, o que pode facilitar a negociação. Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro no início da década, o jogador teria despertado o interesse do Internacional, do Flamengo e do São Paulo, onde atuou de 2012 a 2016.

De acordo com rumores da imprensa francesa, Ganso quer voltar ao Brasil e inclusive estaria tentando convencer a diretoria do Amiens a liberá-lo, abrindo caminho para um novo empréstimo. Se a oferta recebida for de compra, o jogador terá que convencer o Sevilla a vendê-lo, já que possui contrato com o time espanhol até 2021.