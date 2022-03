Clube francês confirma saída de zagueiro Philipe Sampaio para o Botafogo

O Botafogo acertou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Philipe Sampaio. O anúncio veio por parte do próprio Guingamp, clube da Segunda Divisão do Campeonato Francês, que confirmou a saída do atleta brasileiro nas redes sociais.

O Guingamp desejou sorte ao defensor que fez 44 partidas pelo clube e marcou dois gols. Philipe Sampaio está a caminho do Brasil para assinar contrato e ser anunciado oficialmente como reforço do Botafogo. A contratação teve o dedo do norte-americano John Textor, homem forte do clube alvinegro.

Conhecido como 'General' no Guingamp, Philipe Sampaio iniciou a carreira no Santos e passou pelas categorias de base do São Paulo antes de se profissionalizar no Paulista de Jundiaí. Fez sua carreira na Europa, passando por Boavista-POR, Akhmat Grozny-RUS, Feirense-POR, Tondela-POR e o próprio clube francês.

Viveu o seu auge na última temporada, quando fez parte da linha defensiva do Guingamp que ficou 700 minutos seguidos sem levar um gol sequer. Ele chega para brigar por uma vaga na equipe titular do Botafogo, que ainda não definiu o nome do seu treinador, apesar de ter negociação avançada com Luís Castro.

"Sampaio vestiu a camisa do En Avant por 44 vezes (marcando dois gols). O defensor natural de São Paulo completa assim sua estadia na Europa e retorna ao seu país de origem onde defenderá as cores do Botafogo, um dos principais clubes do Rio de Janeiro. O clube En Avant Guingamp agradece a Sampaio pelo seu envolvimento e pela inegável mentalidade. Desejamos a ele muito sucesso em seu novo desafio", postou o clube em suas redes sociais.

Enquanto trabalha para reforçar o seu elenco, o Botafogo segue focado no Campeonato Carioca. O time alvinegro é o quarto colocado, com 16 pontos, atrás apenas de Fluminense (24), Flamengo (20) e Vasco (19).