Clube francês encerra negociações e não contratará Adriano

A diretoria do Le Havre, clube da segunda divisão do Campeonato Francês, anunciou neste sábado que deu por encerradas as tratativas com o empresário Christopher Maillol, que havia se comprometido a comprar o clube. Com isso, não será concretizada a contratação do atacante brasileiro Adriano, que negociava com Maillol para jogar na França.

"Depois de conceder um prazo final para o senhor Maillol, o Le Havre anuncia que o dinheiro não foi depositado na conta do clube. Portanto, consideramos que esse projeto foi concluído e iniciaremos em 1º de fevereiro uma busca por outros investidores", explicou o Le Havre, em nota oficial, neste sábado.

No dia 26 de dezembro, o clube anunciou o acerto com Adriano, que não joga desde abril do ano passado. Na época, entretanto, condicionou a contratação "à chegada de recursos de Christopher Maillol e à validação do conselho do clube".

Na época, o jogador de 32 anos declarou que estava muito feliz por aceitar um "novo desafio esportivo". Ele agradecera aos "novos fãs do Le Havre", mesmo sem confirmar a ida para o time da França.

A negociação do atacante com o Le Havre vinha se estendendo pelos últimos meses. No início de novembro, ele chegou a ser aplaudido pela torcida ao comparecer ao Estádio Océane em uma partida da equipe válida pela segunda divisão do Campeonato Francês.

Adriano, assim, terá que procurar outro clube para provar que pode atuar novamente de forma competitiva no futebol profissional, depois de passagens frustrantes mais recentes por Corinthians, Flamengo e Atlético-PR.