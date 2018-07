Clube francês nega interesse em contratar Valdivia

Em nota publicada em seu site oficial, o Olympique de Marselha negou qualquer interesse na contratação do meia Valdivia, do Palmeiras, negando a versão dada pelo empresário Wagner Ribeiro. Em entrevista à TV Gazeta, o agente revelou que o meia até havia assinado um acordo com os franceses antes de chegar a proposta do Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

"Ao contrário da informação publicada de que o Olympique de Marselha tem interesse no internacional chileno Jorge Valdivia, o clube nega qualquer contato com o jogador e seu agente. Não foi feito qualquer pré-contrato, como se diz", assegura o comunicado, publicado no site do clube francês.

No domingo, Wagner Ribeiro, que não é empresário direto de Valdivia, mas tem aval para negociar em seu nome, revelou que o chileno negociou com os franceses, mas mudou de ideia. "Entrei no negócio porque eu tinha uma proposta de um clube francês pelo Valdivia. Almoçamos juntos e ele foi para a Copa do Mundo. Depois da Copa, ele resolveu ir para os Emirados com o agente chileno dele. Conversei com os franceses e informei que o negócio estava acabado. O Valdivia tinha um contrato assinado com o Olympique e eles rasgaram o contrato."

O técnico do Olympique é o chileno Marcelo Bielsa, grande amigo de Valdivia. A imprensa chilena, inclusive, chegou a publicar uma entrevista do jogador em que ele pede para que o treinador o leve para o time de Marselha. Com a negociação frustrada com o Al Fujairah, Valdivia retornou ao Palmeiras e deve voltar a jogar no clássico com o São Paulo, domingo, no Pacaembu.