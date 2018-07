Clube italiano estuda pagar até R$ 47 milhões por Gabriel Jesus

A Roma, da Itália, estuda oferecer cerca de R$ 47 milhões pelo atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras. Segundo o jornal Il Tempo, o diretor de futebol do clube europeu, Walter Sabatin, está interessado em contratar o jogador de 18 anos, grande revelação do time nesta temporada.

De acordo com a publicação, pelo menos um fator pode travar o interesse. Como os direitos econômicos de Gabriel Jesus são fatiados, a negociação ficaria mais complicada. O Palmeiras, por exemplo, é dono de apenas 30%, pois abriu mão de uma parcela maior para poder conseguir renovar o contrato com o atacante.

A Roma aposta que deve conseguir em breve mais uma vaga no elenco para jogadores nascidos fora da comunidade europeia, o que abriria espaço para o palmeirense. O zagueiro brasileiro Leandro Castán conseguiu a cidadania italiana, o que libera a diretoria da necessidade de contratar apenas atletas nascidos no velho continente. O clube italiano contratou recentemente outra promessa do futebol brasileiro. O meia Gerson, do Fluminense, vai se apresentar à equipe em janeiro, mas deve ser emprestado ao Bolonha para adquirir experiência.