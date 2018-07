Clube Juventus acerta renovação de Paolo De Ceglie até 2017

TURIM - A Juventus anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do lateral-esquerdo Paolo De Ceglie, de 25 anos, que assinou novo vínculo por mais cinco anos, até 2017. Formado nas divisões de base do clube, o jogador passou por períodos difíceis na equipe, sem atuar, mas nesta temporada vem recebendo chances do técnico Antonio Conte e agradeceu a confiança.

"É maravilhoso. Para mim a Juventus representa o máximo e, por isso, estou muito feliz hoje (quarta-feira). A confiança do clube é importante, definitivamente dá mais motivação e é mais um motivo para eu dar o melhor em campo", declarou, em entrevista ao site oficial do clube.

De Ceglie subiu das divisões de base em meio ao momento mais complicado da história da Juventus, quando o clube foi rebaixado para a Série B por ser acusado de envolvimento em esquema de manipulação de resultados. Com o descenso, diversas estrelas pediram para serem transferidas, o que abriu espaços para jovens, como o lateral.

Mas De Ceglie não se destacou e acabou sendo emprestado ao Siena, na temporada seguinte. De volta a Turim, em 2008, o jogador, mais maduro, passou a receber chances e, desde então, tem crescido no clube.