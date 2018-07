Clube panamenho anuncia espanhol Michel Salgado como reforço para a última rodada

Segundo colocado do Torneio Clausura do Campeonato Panamenho, o Clube Atlético Independente (CAI) anunciou um reforço inusitado para a rodada do fim de semana, a última da competição. A equipe da cidade de La Chorrera revelou que chegou a um acerto para que o espanhol Michel Salgado possa estar em campo na partida de sábado contra o Plaza Amador.

"Nesta partida, teremos a participação do ex-jogador da seleção espanhola e do Real Madrid Michel Salgado, que participará na partida como jogador habilitado", anunciou o clube em comunicado oficial, antes de classificar o confronto como "a partida que fará história em nosso futebol nacional".

O jogo pode dar o título do torneio ao CAI e será disputado no Estádio Maracaná, na cidade de El Chorrillo. O clube não divulgou maiores detalhes sobre a ida de Salgado para o Panamá, mas garantiu que ele estará disponível para entrar em campo no sábado.

O espanhol está com 42 anos e não atua profissionalmente há quase seis, desde que deixou o Blackburn Rovers, da Inglaterra, em 2012. Revelado pelo Celta de Vigo, Salgado ainda atuou no Salamanca antes de ir para o Real Madrid, onde jogou por dez anos e marcou época, conquistando duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis.