Clube russo cancela intertemporada na Turquia em meio a tensões políticas

"Nós decidimos seguir as recomendações da União Russa de Futebol, do Ministério do Exterior e a Agência Turística e cancelar nossos treinos de inverno na Turquia por motivos de segurança e pelos eventos recentes na região", explicou o Lokomotiv, em comunicado.

A União Russa de Futebol e o Ministério do Esporte pediram para os que clubes locais cancelassem seus treinamentos na Turquia, em meio às tensões políticas entre os dois países, que tinham boas relações diplomáticas até terça-feira.

País europeu localizado mais ao sul, a Turquia é tradicional reduto de clubes do norte do continente durante a intertemporada. Como o inverno na Rússia é rígido, os campeonatos nacionais são paralisados e os elencos precisam viajar para fora do país para poderem treinar.