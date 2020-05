Clube sul-coreano pode ser punido por colocar bonecas infláveis nas arquibancadas

O time sul-coreano FC Seoul pode ser multado ou perder pontos por ter colocado bonecas infláveis em vez de manequins para ocupar lugares vazios nas arquibancadas em jogo da Liga K, cujo comitê disciplinar vai avaliar o incidente, segundo a agência de notícias Yonhap.

O clube colocou as bonecas, algumas vestidas com as cores do time enquanto outras seguravam cartazes, em seu estádio na partida de domingo para compensar a ausência de torcedores devido às restrições impostas em meio à epidemia de covid-19.

No entanto, os torcedores que assistiam à televisão rapidamente apontaram que pareciam mais bonecas sexuais do que manequins e que algumas delas estavam segurando cartazes com o nome de um fabricante de produtos adultos.

O Seoul, que venceu o Gwangju por 1 a 0, pode perder no mínimo cinco pontos ou enfrentar uma multa de pelo menos 5 milhões de won (4.073,95 dólares), disse a Yonhap.

O clube se desculpou na segunda-feira, dizendo que não havia verificado a remessa enviada pelo fornecedor e que não estava ciente de que as bonecas eram "produtos para adultos".