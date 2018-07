Clube turco confirma venda de Mouche ao Palmeiras

Depois do anúncio feito pelo clube turco, o próprio Mouche comemorou a negociação no Twitter. "Avanti Palestra", escreveu o jogador de 26 anos, que está desde julho de 2012 no Kayserispor, onde marcou 13 gols em 62 jogos disputados.

Antes de jogar na Turquia, Mouche fez carreira no Boca Juniors. Saiu da Bombonera depois da final da Libertadores de 2012, quando o time argentino perdeu o título para o Corinthians. Ele também já disputou cinco jogos pela seleção argentina.

Mouche deve assinar um contrato de cinco anos com o Palmeiras. Para contratar o reforço argentino para o ataque, o clube paulista conta com o investimento de empresários, que estariam bancando o valor pago Kayserispor.

Desde a saída de Alan Kardec, que foi para o rival São Paulo, a diretoria palmeirense busca um reforço para o ataque. Com Mouche, o elenco do Palmeiras passa a contar com seis estrangeiros: o chileno Valdivia, o paraguaio Mendieta e os uruguaios Eguren e Victorino já estão por lá, enquanto o recém-contratado zagueiro argentino Fernando Tobio, ex-Vélez Sarsfield, também está chegando.