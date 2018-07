Clube turco tenta contratar Maicon e Kelvin, do São Paulo

Dois titulares do São Paulo interessam ao Fenerbahçe, da Turquia. Emprestados ao time paulista pelo Porto, de Portugal, o zagueiro Maicon e o atacante Kelvin foram alvo de propostas, mas em valores ainda abaixo do esperado. Segundo o jornal português A Bola, os dois jogadores integram um projeto do técnico Vítor Pereira de reforçar o elenco para a próxima temporada.

Maicon tem contrato de empréstimo até 30 de junho no São Paulo. O clube do Morumbi negocia para tentar prorrogar a passagem ou com novo vínculo, ou com a aquisição em definitivo. Já Kelvin, tem acordo até o fim da temporada. Os dois são titulares do técnico Edgardo Bauza e são destaques na campanha do time até a semifinal da Copa Libertadores.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Fenerbahçe ofereceu cerca de R$ 21 milhões e mais R$ 18 milhões por objetivos em troca dos dois, oferta recursada pelo Porto. O time português quer negociar Maicon por cerca de R$ 38 milhões, valor que dificulta a negociação para o São Paulo. Outros clubes europeus também já demonstraram interesse pelo defensor.