Clube uruguaio anuncia Ronaldinho Gaúcho no Dia da Mentira

O meia Ronaldinho continua atraindo o interesse dos clubes sul-americanos, mesmo que seja para uma brincadeira. Nesta terça-feira, o Racing do Uruguai, equipe da primeira divisão, anunciou a contratação do brasileiro em suas redes sociais como forma de comemorar o 'Día de los Santos Inocentes'.

A data equivale ao Dia da Mentira nos países de língua espanhola na América do Sul e é celebrada no dia 28 de dezembro. Nessa data, veículos esportivos da Espanha, Argentina e México anunciam contratações de impacto. A diretoria do clube confirmou que se trata de uma ação de marketing.

“Bem vindo Ronaldinho! Chega a primeira incorporação do Cervecero (Cervejeiro, apelido do time) para o torneio Clausura. Devido a uma situação pessoal, o jogador precisa permanecer no país até julho de 2016 #Ronaldinhocervecero”, postou o clube em sua conta do Facebook.

O jogador brasileiro está sem clube, mas deverá disputar a Florida Cup pelo Fluminense no mês de janeiro nos Estados Unidos. Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro também estão no torneio.