Clubes acabam com clássicos regionais nas últimas rodadas do Brasileiro

RIO - Reunidos com o presidente da CBF, José Maria Marin, os dirigentes dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro decidiram na tarde desta segunda-feira pelo fim dos clássicos regionais nas últimas rodadas da competição. Em 2011 e 2012, os duelos locais encerraram primeiro e segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o departamento técnico da CBF será orientado a elaborar uma tabela sem os clássicos.

A reunião continua na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, a decisão de acabar com os clássicos nas rodadas finais foi tomada por votação. “Os clubes concordaram. Foi uma manifestação democrática da CBF”, disse o mandatário do clube mineiro.

Foi apresentada, durante a reunião, uma proposta de mudança no horário dos jogos. Mas os clubes concordaram em deixar a decisão a cargo da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão. O executivo da Globo Esportes, Marcelo Campos Pinto, participa do encontro. “Os clubes estão satisfeitos com os horários”, disse o presidente atleticano.