Clubes assinam contrato de US$ 1,2 bilhão e liga chinesa ganha força

De acordo com o jornal oficial China Daily, o contrato vai render aos clubes 32 vezes mais com receitas televisivas do que paga o atual contrato em vigor. Ainda antes desse prometido ''boom'', a China já levou para lá jogadores como Robinho, Ricardo Goulart, Diego Tardelli, Aloísio, Jucilei, Wagner, Paulinho e Elkeson.

Agora, a tendência é que a China dê um salto semelhante aquele previsto para o Campeonato Inglês, que assinou um contrato de US$ 1,4 bilhões por temporada a partir do próximo ano. Na Espanha, a Liga Espanhola recebe US$ 700 milhões por temporada, enquanto na China o valor será de US$ 230 milhões.

Pretendendo se tornar uma potência no futebol, a China resolveu colocar em prática, em outubro do ano passado, um plano ousado que incluiu a profissionalização da gestão da modalidade e o estímulo para que jovens treinem futebol. Pelos planos do Conselho de Estado, a indústria do futebol deve movimentar, em 2025, 16 vezes mais do que em 2012.