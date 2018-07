Clubes brasileiros buscam classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana

Os quatro clubes brasileiros ainda vivos na Copa Sul-Americana entrarão em campo nesta quarta-feira buscando a classificação às quartas de final. Tanto o Santa Cruz como o Coritiba vão ter que reverter derrotas, enquanto que a Chapecoense joga em casa por uma vitória simples, situação parecida do Flamengo.

O Santa Cruz é o time que passa pelo pior momento, já que perdeu, na Colômbia, para o Independiente Medellín por 2 a 0. Agora precisa bater o rival por três ou mais gols, no estádio do Arruda, no Recife, para seguir em frente. O time pernambucano divide as atenções com o Campeonato Brasileiro, onde está na zona de rebaixamento. Mas vai com a sua força máxima.

Quem também saiu derrotado no jogo de ida foi o Coritiba. A equipe paranaense perdeu em pleno estádio Couto Pereira, em Curitiba, com direito a recorde de público no ano, por 2 a 1 para o Belgrano, o que faz com que precise de uma vitória por dois ou mais gols, na Argentina, para carimbar a sua classificação. O time argentino vem forte após eliminar o Estudiantes na fase anterior.

A Chapecoense traz para si uma boa expectativa. O time catarinense empatou sem gols diante do Independiente, dentro da Argentina, e joga por uma simples vitória, na Arena Condá, para seguir em frente. A própria imprensa argentina relata a dificuldade de se jogar em Chapecó (SC), onde o time mandante está invicto na Copa Sul-Americana. O empate com gol ou a vitória deixara a vaga com ao tradicional clube de Avellaneda.

Mesmo com um time praticamente reserva, o Flamengo não encontrou muitas dificuldades diante do Palestino e venceu por 1 a 0, no Chile. Agora tem a oportunidade de jogar pelo empate, por qualquer placar, em Cariacica (ES), para avançar. O estádio Kleber Andrade dá sorte ao time carioca, onde venceu seis jogos.