Clubes brasileiros iniciam caminhada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Quatro clubes brasileiros começam, nesta quarta-feira, as suas caminhadas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Flamengo viaja até Santiago, no Chile, para enfrentar o Palestino no estádio Monumental, enquanto que o Coritiba recebe o Belgrano, da Argentina, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Também fora de casa, Chapecoense e Santa Cruz estarão em campo.

Com o critério do gol fora de casa, o Flamengo quer provar a boa fase para seguir adiante na competição. Depois de passar pelo Figueirense na fase nacional, o elenco do técnico Zé Ricardo agora terá pela frente o Palestino, que deixou para trás o Real Garcilaso, do Peru. O confronto está marcado para as 21h45 (de Brasília).

O Coritiba quer deixar para trás a má fase no Campeonato Brasileiro. Em casa, o time do técnico Paulo Cesar Carpegiani quer provar a ascensão, quando eliminou o Vitória com um gol de Iago no final do segundo tempo. Do outro lado estará o Belgrano, que venceu o Estudiantes e ainda procura um título de expressão continental para cravar o seu nome na história argentina.

O Santa Cruz vai jogar na Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, os pernambucanos deixaram para trás na última fase o maior rival, o Sport, com uma vitória na Arena Pernambuco, enquanto que o time da casa venceu o Sportivo Luqueno no primeiro jogo, no Paraguai, e apenas administrou na volta.

A Chapecoense enfrenta o Independiente no estádio de Avellaneda, em Buenos Aires, precisando vencer. O adversário eliminou o Lanús com duas vitórias, enquanto que os catarinenses deixaram o Cuiabá para trás depois de muito sufoco - venceu por 3 a 1, após perder, fora de casa, por 1 a 0.