Clubes brasileiros pedem justiça por Mariana Ferrer e repudiam argumentação de 'estupro culposo'

A hashtag #JustiçaPorMariFerrer ganhou as redes sociais na tarde de terça-feira. Além de personalidades e influenciadores, clubes de futebol também demonstraram apoio à blogueira e ao combate à violência contra a mulher. Isso ocorreu após detalhes do julgamento que inocentou André de Camargo Aranha, acusado de ter estuprado Mariana Ferrer em uma festa, há cerca de dois anos. As imagens foram reveladas pelo site The Intercept Brasil.

Nelas, o advogado do empresário catarinense ataca a blogueira durante sua argumentação. Além disso, a decisão que absolveu André das acusações parte do princípio que ele não teria como saber se Mariana tinha ou não condições de consentir a relação sexual e, desta forma, o acusado não teria a intenção de estuprá-la. Essa decisão foi chamada de "estupro culposo" pelo Intercept Brasil, e caiu nas redes.

Dentre todos os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas três não se manisfestaram. É o caso do Santos, Bragantino e Atlético-GO. Ambos possuem atletas em seus elencos que estão envolvidos em polêmicas em relação a pauta violência contra a mulher. O clube do litoral paulista recentemente contratou Robinho, condenado em primeira instância, na Itália, por estupro; o Bragantino, por sua vez, abriga o atacante Wesley, condenado por agressão contra à mulher, assim como time goiano, que tem em seu plantel o goleiro Jean, também envolvido em episódio de violência contra sua companheira.

O atacante Yuri, do Atlético, no entanto, rompeu o silêncio do clube e decidiu se manifestar por conta própria. Antes de a bola rolar pela partida de volta da Copa do Brasil diante do Internacional, o jogador se virou para as câmeras e mostrou um "x", marcado na palma de sua mão esquerda. "Tenho esposa, sobrinha... É tamanho desrespeito. Acho que cada um podia fazer um pouco mais. Pode até parecer um pouco complicado, mas não podemos ter medo neste País", disse o jogador, ao término da partida.

Confira a reação dos clubes por região do Brasil

Sul

Estupro culposo não existe! Estupro é estupro. O Athletico e as Gurias Furacão repudiam todas as formas de violência contra a mulher. Disque 180! Denuncie! #justicapormariferrer pic.twitter.com/oonqNfG25j — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 3, 2020

O Coritiba repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher, seja física ou psicológica. Denuncie. Ligue 180. Você não está sozinha!#justicapormariferrer #EstuproCulposoNãoExiste#OrgulhoDoPovo pic.twitter.com/qGIrrBefAp — Coritiba (@Coritiba) November 3, 2020

Não existe explicação, não existe desculpa, estupro não é e nunca será sem intenção. ESTUPRO CULPOSO NÃO EXISTE! Repudiamos toda forma de violência e nos posicionamos em favor de Mariana Ferrer e de todas as mulheres. Disque 180 e denuncie. #JustiçaPorMariFerrer #ClubeDeTodos pic.twitter.com/lW9PRC3Y4B — Grêmio FBPA (@Gremio) November 3, 2020

O Internacional repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Não existe "estupro sem querer". Não existe justificativa para um crime como esse. Denuncie sempre, ligue para 180. #justicapormariferrer pic.twitter.com/eo2pLh6AXS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 3, 2020

Sudeste

O Atlético se solidariza com Mariana Ferrer e todas as mulheres vítimas de estupro. Exigimos respeito. Justiça já!!! — Atlético (@Atletico) November 3, 2020

#EstuproCulposoNãoExiste A violência física e psicológica contra a mulher é inaceitável. Denuncie! Ligue 180!#RESPEITAASMINAS pic.twitter.com/cEhlRudOe3 — Corinthians (@Corinthians) November 3, 2020

Estupro é estupro! Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Chega de violência contra a mulher. Para denúncias, ligue 180 pic.twitter.com/Q8ScTURLTs — Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) November 3, 2020

#EstuproCulposoNãoExiste Justiça para todas as mulheres. Se você foi vítima de violência, procure ajuda e denuncie! Ligue 180 ou vá à Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima. — Flamengo (@Flamengo) November 3, 2020

A violência de gênero em todas as suas formas é inaceitável. Falar em estupro não intencional é desrespeitar profundamente as vítimas, as mulheres e toda a sociedade.#EstuproCulposoNãoExiste pic.twitter.com/3c5zNhwS02 — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) November 3, 2020

O São Paulo FC repudia a violência de gênero em todas suas formas de manifestação. Toda relação sexual sem consentimento é estupro. Falar em estupro não intencional é desrespeitar profundamente as vítimas e correr o risco de abrir um perigoso precedente. #NãoExisteEstuproCulposo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 3, 2020

Centro-oeste

Ligue 180 e denuncie a violência contra a mulher.#EstuproCulposoNaoExiste#justiçapormariferrer pic.twitter.com/wW856wOzME — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 3, 2020

Nordeste

Em março, a convite da @ONUBrasil, vencemos o Confiança usando #ZeroViolênciaContraMulher em nossas camisas. A parceria aconteceu após o Esquadrão lançar, em 2019, a campanha #MeDeixeTorcer. Acesse https://t.co/DE6vKExHj5, infelizmente ainda muito atual. #JusticaPorMariFerrer https://t.co/NKyzpHlCN3 pic.twitter.com/my9YE5CmAH — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 3, 2020

Por Mariana, por todas! Vocês jamais estarão sozinhas. Ligue 180. #JustiçaPorMariFerrer pic.twitter.com/B2DTKnX15z — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 3, 2020

Norte

Estupro sempre será estupro! Crime é crime! Não é não! Pelo fim da violência contra a mulher. Por Mari Ferrer, por Jennyfer Martins (https://t.co/AxMPHf5WIy) e por todas as mulheres.#JustiçaPorMariFerrer #JustiçaPorTodas pic.twitter.com/cK8HPO6N14 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) November 3, 2020