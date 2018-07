Clubes brasileiros poderão aderir a parcelamento de dívidas até 30 de novembro O governo publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU) as regras para o parcelamento de dívidas tributárias dos clubes de futebol. As entidades interessadas em aderir ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) têm até 30 de novembro para apresentar requerimento na unidade da Receita Federal de seu domicílio.