Clubes brasileiros se manifestam contra a ditadura em dia que marca aniversário do golpe de 1964

Alguns dos principais clubes do futebol brasileiro se manifestaram contra a ditadura militar que esteve em vigor no País entre 1964 e 1985 neste dia 31 de março. A data marca os 57 anos do golpe que depôs o presidente João Goulart e iniciou o período de repressão e ausência de liberdades. Clubes como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, Internacional, Atlético-MG, Bahia e Fortaleza, entre outros, repudiaram a ditadura.

O número de clubes se manifestando representa um aumento em relação aos últimos anos - em 2019, por exemplo, apenas Corinthians, Vasco e Bahia relembraram a data e defenderam a democracia. Contudo, ainda há vários dos grandes clubes que não se manifestam.

Tal atitude contrasta com a dos clubes da vizinha Argentina: todos os principais clubes repudiam a ditadura no dia 25 de março, que marca o golpe que instalou a última ditadura no país, em 1973. Alguns times argentinos, como Boca Juniors, River Plate e Gimnasia La Plata instalaram comissões para encontrar histórias de atletas, associados e outras pessoas ligadas ao clube que foram vítimas da repressão.

O Corinthians relembrou as manifestações de seus atletas pela democracia nos anos finais do regime militar, em movimento que ficou conhecido como democracia corintiana. O Atlético-MG relembrou as manifestações de seu ídolo Reinaldo, enquanto o Vasco trouxe uma música de seu célebre torcedor Aldir Blanc, cantor e compositor. Outros clubes acharam maneiras diferentes de se manifestar, confira.

Jamais esquecer... Que as lindas linhas do que escreveu o saudoso poeta vascaíno Aldir Blanc não sejam mais urgentes, mas só lembranças que nos recordem que a democracia deve ser sempre a nossa verdade e nunca mais uma esperança equilibrista.https://t.co/5NnF8V6gkF — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 31, 2021

"A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar" pic.twitter.com/ASdWbV7X6D — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2021

Nos orgulhamos de nossa história. Este é o Atlético: sinônimo de raça e luta! ✊ #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/AUwHI7uq1q — Atlético (@Atletico) March 31, 2021

O Clube do Povo, que realizou a maior eleição da história do futebol brasileiro, não poderia deixar de festejar a democracia em nosso país. #DemocraciaSempre pic.twitter.com/HC2wp64KmG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 31, 2021

Democracia faz bem Hoje e sempre: #NuncaMais pic.twitter.com/EgkFdL97bZ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 31, 2021

Sócio vota e blogs participam das entrevistas. Assim se faz um clube democrático. #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/8oSvi2boXR — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 31, 2021

Futebol e democracia andam juntos. O esporte livre é fundamental para a construção do Estado Democrático de Direito pic.twitter.com/z2eFTKKBjT — Náutico (@nauticope) March 31, 2021

Defender vigorosamente a democracia é garantir o seu próprio direito de sobreviver, portanto, jamais esquecer essa data para nunca mais acontecer!#DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/BQPtPihzqS — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 31, 2021