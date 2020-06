Clubes catarinenses somam 932 testes de covid-19 com 14 infectados

Os clubes catarinenses realizaram 932 testes entre RT-PCR, sorologia venosa e sorologia por testes rápidos. De todos esses exames, apenas 14 deram positivo para o novo coronavírus. Isso representa só 1,5% dos testes. O Campeonato Catarinense será o primeiro Estadual a retomar a disputa em 8 de julho.

A Chapecoense teve dois casos positivos de covid-19, mas fora do clube (a mãe de um colaborador e a esposa de outro colaborador). O Joinville contabilizou cinco casos, sendo quatro de atletas. O Avaí também registrou casos do novo coronavírus, foram seis ao todo, sendo cinco de jogadores. O Brusque, por sua vez, teve um jogador infectado.

Paralisado desde meados de março, o Campeonato Catarinense voltará em 8 de julho com a disputa das quartas de final. A final será no dia 29 do mesmo mês. A luta contra o rebaixamento está marcada para 12 e 19 de julho.