Clubes cearenses são liberados para voltarem aos treinos na segunda-feira

O Campeonato Cearense deu mais um passo para ser retomado após o Governo do Estado liberar os clubes para realizarem treinamentos presenciais a partir da próxima segunda-feira.

As atividades dos clubes que estão na elite do Cearense foram incluídas na fase inicial do plano de retomada das atividades traçado pelo governo.

Apesar de ainda não ter uma data certa, o Campeonato Cearense não vai ser retomado antes do dia 20 de junho, que é para quando estão previstas as voltas de eventos.

O último jogo antes da paralisação do campeonato por conta da pandemia do novo coronavírus foi realizado no dia 15 de março, com a vitória do Ferroviário sobre o Pacajus, por 1 a 0, na abertura da sexta rodada da segunda fase.

Faltam três jogos para a conclusão da sexta rodada e mais quatro da última. O Ferroviário é o único classificado matematicamente para as semifinais, enquanto Fortaleza, Ceará e Guarany de Sobral completam o G4.