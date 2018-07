Os times do Campeonato Brasileiro ganharam uma folga de dez dias por causa dos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo e voltarão aos gramados apenas no dia 14 de outubro. O descanso foi comemorado por todos os quatro grandes de São Paulo. Nesse período, os técnicos planejam recuperar fisicamente os atletas, ensaiar jogadas e treinar finalizações e posse de bola, práticas que, segundo eles, foram prejudicadas com a sequência de jogos às quartas e domingos.

O líder Corinthians, por exemplo, quer aprimorar o condicionamento físico dos atletas e recuperar os jogadores machucados para se segurar na ponta. Após a rodada do final de semana, a equipe viu a diferença o Atlético Mineiro cair para cinco pontos. O São Paulo, que briga com Santos e Palmeiras pela vaga na Libertadores, corre o risco de ter de reestruturar se o técnico Juan Carlos Osorio realmente sair. O colombiano marcou para amanhã a definição sobre sua permanência no clube.

Recuperação emocional também será um tema a ser trabalhado pelo Palmeiras após a goleada para a Chapecoense por 5 a 1, que acabou tirando a equipe do G-4. “A parada é boa para ‘descansar’, porque vamos trabalhar posse de bola e finalização, o que não dá para fazer com a frequência de jogos”, disse o técnico Marcelo Oliveira. “Não é possível fazer uma tabela sem o conhecimento do que é necessário à recuperação de atletas”, reclama Dorival Junior, técnico do Santos.