Clubes da 1ª divisão sofrem para avançar na primeira fase da Copa da Alemanha

A Copa da Alemanha já teve surpresas na primeira fase neste domingo, em dia de sofrimento para os times da elite. A estreia do novo treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, terminou com uma inesperada eliminação contra o Waldhof Mannheim, clube da terceira divisão alemã.

Dois gols no início do segundo tempo deram ao Waldhof uma vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, que ainda sofreu com a expulsão do zagueiro Martin Hinteregger na metade da etapa final, decretando a primeira zebra no torneio.

O Wolfsburg também teve que suar muito para bater o Preußen Münster, da quarta divisão. Depois de empate por 1 a 1, a equipe conseguiu fechar o placar em 3 a 1 apenas durante a prorrogação.

Outros times da primeira divisão alemã, como o Colônia e o Mainz, precisaram de disputas de pênaltis para superar adversários da quarta divisão. O primeiro venceu o Carl Zeiss Jena e o segundo superou o Elversberg.

O Hertha Berlin não precisou de mais tempo nem de pênaltis, mas teve uma vitória magra de 1 a 0, nos acréscimos, contra o Meppen, da terceira divisão, enquanto que o rival Union Berlin fez o mesmo placar no Türkgücü de Munique, da terceira divisão.

O Schalke 04, que foi rebaixado no Campeonato Alemão na temporada passada, fechou a conta para os clubes de tradição da Alemanha com uma vitória por 4 a 1 sobre o Villingen.