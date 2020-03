Clubes da Alemanha estendem suspensão do futebol no país até o dia 30 de abril

A decisão já era esperada por conta do atual quadro de pandemia com o novo coronavírus, mas uma reunião nesta terça-feira entre a Liga Alemã de Futebol (DFL, na sigla em alemão) e os 36 clubes que jogam a primeira e segunda divisões do Campeonato Alemão definiu a extensão da suspensão das competições no país até, pelo menos, 30 de abril. O prazo inicial, dado no último dia 17, era o final deste mês.

"Claro que buscamos uma maneira de retomar as atividades. Mas não é realista imaginar disputar partidas com público nesta temporada", disse Christian Seifert, chefe da DFL, logo após a videoconferência com todos os seus membros, dizendo ainda que foi aventada a possibilidade de jogos mais adiante com portões fechados.

"Temos que esperar que volte a ser possível disputar partidas com certa normalidade. Mas essa é a atual situação não apenas pelo ponto de vista do interesse futebolístico, mas também para um conjunto de cidadãos da Alemanha", prosseguiu Seifert.

A Alemanha é um dos países no mundo com o maior número de contágios do novo coronavírus, mas a taxa de mortalidade está moderada. Até esta segunda-feira eram pouco menos de 62 mil casos de pessoas infectadas e 583 mortes.

O Campeonato Alemão está paralisado desde o último dia 12, quando a 25.ª rodada foi disputada. Faltando nove para o final da competição, o Bayern de Munique lidera com 55 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund. RB Leipzig, com 50, e Borussia Mönchengladbach, com 49, completam a lista dos quatro primeiros colocados. Paderborn, Werder Bremen e Fortuna Dusseldorf estão na zona de rebaixamento.