Clubes da elite italiana são acusados de manipulação

No total, 26 pessoas, de 18 times, foram ordenadas por um promotor a falar perante à Comissão Disciplinar Nacional. Da segunda divisão, estariam envolvidas pessoas ligadas ao Ascoli, ao Verona e ao Sassuolo. Os outros dirigentes são de clubes de divisões inferiores.

Os procedimentos para investigação do caso serão iniciados nos dias 3 ou 4 de agosto. Caso sejam considerados culpados, os dirigentes podem ser banidos do futebol e as equipes rebaixadas de divisão.

Este é o segundo escândalo de manipulação de resultados que estoura na Itália nos últimos meses. No começo de junho, 16 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento em um suposto esquema, que teria influenciado em 18 partidas da segunda e da terceira divisão. Entre elas, estava o ex-atacante da seleção italiana Signori.