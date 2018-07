Clubes da Inglaterra vencem em amistosos pelo mundo

LONDRES - O sábado recheado de jogos amistosos preparatórios para a próxima temporada europeia teve uma grande e vitoriosa participação de clubes da Inglaterra. Alguns dos principais times da terra da Rainha entraram em campo na Ásia, um importante mercado para eles, e venceram os seus confrontos na excursão que realizam pelo continente.

São os casos de Manchester City e Tottenham. Por um torneio quadrangular na cidade de Hong King, no sul da China, ambos venceram. Na disputa pelo terceiro lugar, o clube de Londres goleou o combinado de Hong Kong por 6 a 0. O grande destaque foi o atacante Jermain Defoe, autor de três gols. Os outros foram marcados por Sean Tse (contra), pelo atacante norte-americano Dempsey e por Townsend.

Na sequência, na disputa da decisão no estádio Nacional de Hong Kong, o Manchester City contou com o gol do centroavante bósnio Edin Dzeko, logo aos nove minutos do primeiro tempo, para derrotar o Sunderland, também da Inglaterra, por 1 a 0.

SOB NOVA DIREÇÃO

O spanhol Roberto Martínez substitui o escocês David Moyes, que assumiu o Manchester United no lugar do aposentado Alex Ferguson -, o Everton derrotou o Blackburn por 3 a 1, em Blackburn. O atacante croata Nikica Jelavic se destacou ao marcar dois gols. O belga Kevin Mirallas fez o outro do time de Liverpool e Scott Dann fez o de honra dos mandantes.

Na Alemanha, quem entrou em campo foi uma equipe italiana. A Internazionale, sob o comando de Walter Mazzari (ex-Napoli), ficou no empate por 1 a 1 com o Hamburgo. Logo no início, Icardi abriu o placar para os italianos, mas a igualdade alemã veio no segundo tempo com o gol de Rudnevs.

Outros duas equipes da Alemanha ganharam neste sábado. Na Holanda, o Bayer Leverkusen goleou o Vitesse por 4 a 0 - com dois gols de Stefan Kiessling. E, na Escócia, o Borussia Mönchengladbach bateu o Celtic por 2 a 1.