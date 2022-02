Clubes da Liga dos Campeões aproveitam grande audiência no Brasil para promover ativações comerciais

Nas últimas semanas, os principais clubes do futebol europeu duelaram por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do planeta. Fora das quatro linhas, e com o torneio recheado de atletas brasileiros, os times começaram a investir em ações comerciais no Brasil para se aproximar do público. As tradicionais camisas de jogo marcam presença em toda loja de material esportivo país afora, mas os produtos licenciados seguem ganhando espaço.

“O licenciamento de produtos está consolidado no futebol, é uma forma diferente de investimento, mas que pode chegar a um resultado tão expressivo quanto a exposição de um logomarca no uniforme. Em alguns clubes do futebol brasileiro, optamos por não estampar o nome da empresa no uniforme, concentramos nossos esforços em produtos licenciados para chegar de forma mais ágil ao torcedor”, afirma Victor Oliveira, gerente de comunicação e projetos do Cartão de TODOS.

Comparando com os principais eventos esportivos fora do futebol, Bruno Maia, autor do livro “Inovação é o Novo Marketing”, traça um paralelo sobre o que é visto na NBA. “No ponto de vista do mercado, o campeonato está acima dos times. De certa forma, as grandes ligas começaram a entender que é mais interessante para um fã acompanhar o evento como torcedor, do que meramente como um espectador. É necessária uma aproximação, o usuário precisa encontrar uma identificação para passar a apoiar uma entidade”, declara o executivo.

Recentemente, foi inaugurado em São Paulo, o Champions League Experience, espaço para os torcedores acompanharem as partidas do torneio com interações exclusivas. Por outro lado, o Paris Saint-Germain, equipe de Neymar e Messi, possui o “MyParis Brasil”, programa voltado para sócios-torcedores do clube francês em território brasileiro. Se for associado, o cliente poderá acompanhar conteúdos exclusivos do clube, e até sorteios para assistir aos jogos in loco.

“Com minha experiência no futebol, acredito na criação de experiências para cativar a torcida. Para uma parceria de sucesso entre clube e patrocinador, não basta apenas estampar a logomarca na camisa, temos que buscar ações para proporcionar experiências com valor emocional. No Brasil, criamos consórcios específicos para os torcedores de Atlético-MG e Paysandu, gerando vantagens para o clube e para a empresa”, conta Fernando Lamounier, diretor executivo da Multimarcas Consórcios.

A paixão nacional pelo esporte impulsiona a identificação dos fãs com atletas brasileiros. O futebol está no cotidiano de grande parte da população, o que torna natural a aquisição de produtos relacionados ao jogo, aquecendo o mercado de camisas e licenciamento.

“O brasileiro tem por hábito comprar muitos produtos licenciados de clube, dos que torce, que ama, mas também de times onde jogadores com que se identificam e admiram jogam. Podemos ter o exemplo mais recente de Neymar, que quando estava no Barcelona, havia uma febre de camisas e produtos da equipe. Com a transferência para o PSG, o novo time passou a estar no auge deste mercado. É um movimento interessante, e os grandes clubes já enxergam o Brasil com potencial muito grande de atração de receita.”, ressalta Lênin Franco, diretor de novos negócios do Botafogo.

Para Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do Internacional, essa inserção dos clubes é antiga e ocorre pela falta de união entre as entidades brasileiras. “A penetração dos clubes europeus no Brasil não é de agora. Isto já vem acontecendo há mais de dez anos, com o surgimento e potencialização das redes sociais, a facilidade de transmissão de conteúdo e com a própria remodelagem que a UEFA fez na Champions League. Deveria ter algum tipo de ação em conjunto das agremiações brasileiras para evitar que essas marcas entrassem desta forma, conquistando o coração do jovem torcedor brasileiro”, pontua o executivo.