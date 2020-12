Clubes da Paraíba desistem de disputar o Estadual por falta de dinheiro

Os clubes da Paraíba desistiram de disputar o Estadual no ano que vem. Em reunião realizada nesta segunda-feira, os times alegaram falta de dinheiro. O encontro ocorreu na sede da Federação Paraibana de Futebol (FPF) e serviria para discutir a fórmula do campeonato de 2021.

A decisão de cancelar o Paraibano de 2021 teve apoio de sete dos oito clubes garantidos no campeonato: Atlético-PB, Campinense, Nacional de Patos, Perilima, São Paulo Crystal, Sousa e Treze. Já o Botafogo-PB participou da reunião de forma extraoficial, apenas como ouvinte.

A ata da reunião explica que "ficou decidido que não haverá Campeonato Paraibano da 1ª Divisão de 2021, tendo em vista que os clubes não obtiveram sucesso a reivindicação feita ao Governo do Estado para receberem os valores referentes ao programa de Incentivo ao Esporte neste ano de 2020".

Outro trecho da ata diz que "os clubes enxergam que sem este recurso prometido pelo Governo, eles não teriam condições de participar do Campeonato Paraibano da 1ª Divisão 2021, visto que não ter como arcar com as despesas relacionadas à manutenção dos clubes, como, por exemplo, a folha salarial dos jogadores".