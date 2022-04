Clubes da Ucrânia decidem encerrar campeonato nacional sem vencedor devido à guerra com a Rússia

Os clubes ucranianos, reunidos nesta terça-feira em assembleia geral, decidiram encerrar de maneira antecipada a temporada do futebol, suspensa desde fevereiro pela invasão da Rússia ao páis, sem atribuir o título de campeão nacional a nenhum dos times. No entanto, os líderes do torneio terão direito à vaga na próxima edição das competições continentais organizadas pela Uefa.

"A classificação do dia 24 de fevereiro de 2022 será a classificação final da temporada 2021-2022, mas o título não será atribuído", comunicou em seu site a Premier League Ucraniana (UPL). "Esta decisão será submetida ao comitê executivo da Federação Ucraniana de Futebol", acrescentou a UPL.

O Shakhtar Donetsk, líder do campeonato no momento da suspensão, não ficará com o título, mas herdará uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, assim como o Dínamo de Kiev, vice-líder. Os times estavam distantes apenas dois pontos na tabela de classificação (47 a 45).

Dnipro e Zorya Luhansk devem ter acesso às vagas na Liga Conferência, competição criada pela Uefa recentemente para atender o interesse de países com menos força no futebol europeu. Sem poder contar com boa parte dos elencos, os clubes têm realizado amistosos com times da Europa.

A invasão à Ucrânia pelo exército da Rússia em 24 de fevereiro impediu a retomada do campeonato após a pausa durante o inverno e obrigou os jogadores dos principais clubes, sobretudo os estrangeiros, a deixar o país.

As equipes ucranianas fizeram sua intertemporada em cidades da Turquia e da Polônia. Muitas já haviam retornado à Ucrânia quando teve início o conflito com os russos. Por isso, muitos jogadores brasileiros e de outras nacionalidades tiveram enorme dificuldade para deixar o país.