Clubes de Israel e dos Emirados Árabes Unidos acertam a disputa de 'Jogos da Paz'

O Al-Ain, equipe dos Emirados Árabes Unidos, e o Maccabi Haifa, de Israel, anunciaram nesta quarta-feira que vão disputar dois amistosos nos próximos meses, os primeiros desde a normalização das relações políticas e sociais entre os dois países do Oriente Médio. "Os clubes concordaram em disputar dois encontros particulares, batizados de 'Jogos da Paz', o primeiro no Estádio Hazza ben Zayed, perto de Abu Dabi, e o segundo em Haifa", anunciou Mohammed Ben Thaaloub, dirigente do Al-Ain, acrescentando que as datas das partidas serão marcadas posteriormente.

O presidente do Maccabi Haifa, Ya’akov Shahar, se manifestou e disse estar "muito feliz por estar vivendo um momento importante na história do futebol de Israel e dos Emirados Árabes Unidos". Em setembro do ano passado, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein assinaram acordos com Israel, patrocinados pelos Estados Unidos, tornando-se os dois primeiros países árabes a normalizarem relações com o Estado hebreu depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).

O Al-Ain é o clube mais vencedor dos Emirados Árabes Unidos com 13 títulos nacionais. E é o único time do país a já ter vencido a Liga dos Campeões da Ásia. O Maccabi Haifa, por sua vez, é um dos quatro maiores times de Israel, com 12 taças nacionais, e já participou da fase de grupos de uma edição da Liga dos Campeões da Europa. O futebol é apenas pano de fundo para a reconstrução das relações dessas duas nações.