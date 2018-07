Clubes do Brasil e do exterior se solidarizam com Abel Braga após tragédia

Clubes do Brasil e do exterior, além da CBF, mostraram solidariedade na internet com o técnico do Fluminense, Abel Braga, e com sua família após a morte do filho do treinador, João Pedro Braga, de 18 anos, nesta manhã de sábado.

O jovem caiu da janela do banheiro do apartamento onde mora, no bairro do Leblon, no Rio. A causa da morte ainda está sendo investigada e o clube não deu detalhes sobre o ocorrido. A partida contra a Ponte Preta em Campinas, que aconteceria neste domingo, foi adiada para 9 de agosto.

No Twitter, o Fluminense informou que decretou luto oficial de três dias por causa do ocorrido. Foi criada a hashtag #ForçaAbel, que também contou com apoio de torcedores e atletas, e apareceu como a mais comentada no Brasil na rede social.

Fluminense declara luto oficial pela morte do filho de Abel Braga https://t.co/saMs3DdA9f pic.twitter.com/igzvcLJDKn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 29 de julho de 2017

Também pelas redes sociais, outros clubes se solidarizaram com Abel. O Corinthians postou: "Força ao treinador, à sua família e a todos os torcedores do Fluminense. Estamos juntos neste momento tão difícil".

Força ao treinador, à sua família e a todos os torcedores do Fluminense. Estamos juntos neste momento tão difícil. https://t.co/FQQQru4x59 — Corinthians (@Corinthians) 29 de julho de 2017

Diversos clubes da Série A, B e C seguiram as homenagens ao treinador. Houve manifestações de times até do exterior. O Paris Saint-Germain utilizou sua versão em português do Twitter para postar uma foto de Abel dos tempos em que atuou como atleta do clube (entre 1979 e 1981) e escreveu: "Muita força nesse momento, querido Abelão! Nossos pensamentos estão com você. #ForçaAbel".

O Al-Jazira, dos Emirados Árabes, time que Abel teve duas passagens como treinador (2008-2011 e 2015-2016) também colocou uma foto do treinador e uma mensagem em português: "Al Jazira Club deseja os mais sentidos pêsames. E presta homenagem ao técnico Abel Braga e à sua família neste momento difícil pelo falecimento do seu filho João Pedro".