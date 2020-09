Clubes do Brasileirão lançam novas camisas em campanha do Outubro Rosa

Em prol do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, sete clubes do Campeonato Brasileiro vão adaptar suas camisas na versão rosa para participar da campanha lançada pela Umbro em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA).

Os novos uniformes de Athletico Paranaense, Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport, lançados nesta quarta-feira, 30, serão usados em ações pontuais ao longo do mês de outubro. Toda a renda da venda das camisetas será revertida para a FEMAMA.

"O futebol é um canal populoso permeado por diversas jogadoras. Por diversos filhos, maridos, netos... É o maior esporte do mundo, tem alto potencial de alcance e pode ajudar a salvar vidas. Todos temos essa responsabilidade. Esse assunto deve ser falado no maior número de canais possível de forma natural e responsável. Nesta luta todos devemos vestir a camisa, por isso a campanha envolve mulheres e homens", diz Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro.

A empresa de materiais esportivos também destaca que o mote da ação é ir além de conscientizar as mulheres, é envolver toda a sociedade, uma vez que o diagnóstico precoce oferece até 95% chance de cura, mas apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram.

"Nós da Umbro acreditamos que essa é uma responsabilidade de todos. A comunicação deve atingir todos os gêneros e idades, pois além de o câncer de mama também atingir uma parcela pequena de homens, todos temos pessoas que amamos que correm risco, ou até já passaram por isso. Esse é o momento de dar um carinho e atenção a essas pessoas de forma prática", explica Roberta Gerassi, especialista de marketing da Umbro.

A campanha conta com a #perguntapraela e todos o detalhes estão disponíveis no site 3perguntasquesalvam.femama.org.br. A live de lançamento oficial da campanha acontece nesta quinta-fera, às 19h, no canal do youtube da FEMAMA.