Clubes do Campeonato Holandês se revoltam com anuncio do fim da competição

O cancelamento do Campeonato Holandês já está causando repercussões negativas. Após a Uefa autorizar o término das competições europeias, o país foi o primeiro a anunciar o encerramento das suas atividades, sem decretar um campeão ou os times rebaixados. Com isso, clubes se manifestaram contra a decisão e alguns vão até entrar com ações na Justiça.

O FC Utrecht, da primeira divisão, está preparando um processo judicial contra a Royal Netherlands Football Association, entidade que organiza o nacional, devido à decisão de colocar um fim no torneio e de organizar as vagas para as próximas competições europeias com base na atual classificação. A equipe estava na 6ª posição até a paralisação em razão do novo coronavírus.

O time não estará sozinho nos tribunais contra a organização responsável pelo Campeonato Holandês. A decisão da entidade ainda diz que não haverá rebaixamento ou promoção dos times da série B para a elite do futebol do país. Pioneira no cancelamento entre os torneios de alto nível na europa, a Holanda ainda pode ser seguida pela vizinha Bélgica em suspender as competições nacionais.

Frans van Seumeren, dono do FC Utrecht, disse em entrevista à própria emissora do clube que "a equipe vai usar todos os advogados puder" para conseguir reverter a polêmica decisão.

Quando a competição foi suspensa, o FC Utrecht estava apenas três pontos atrás do 5º colocado Willem II, que ocupava a última vaga para a Liga Europa. Contudo, o clube de van Seumeren tem um jogo a menos e leva a melhor no saldo de gols em relação ao rival, além de estar também na final da Copa KNVB.

"É inaceitável para o FC Utrecht que a competição da copa, que não foi disputada por um jogo, seja completamente ignorada e não conte na consideração de qual clube tem direito a uma vaga europeia por motivos esportivos", disse outro trecho do comunicado.

O Cambuur Leeuwarden, líder da segunda divisão nacional, é outro time que veio a publico declarar sua insatisfação. "Isto parece muito injusto, disse um dos diretores da equipe. O AZ Alkmaar, segundo colocado e atrás do Ajax apenas pelo saldo de gols, também mostrou discordar da decisão. Ambos estavam empatados com 56 pontos.