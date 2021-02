Clubes do Campeonato Inglês deixam rivalidade de lado e se juntam contra o racismo

A Premier League, entidade responsável por organizar o Campeonato Inglês, está na linha de frente no combate ao racismo. Deixando a rivalidade de lado, clubes como Manchester United, Manchester City, Everton e o atual campeão Liverpool decidiram unir forças contra o preconceito que jogadores e outros funcionários vêm sofrendo nas redes sociais.

Nas recentes semanas, foram inúmeros os episódios de racismo sofridos pela internet por membros das equipes inglesa. Dentre os jogadores recém-ofendidos estão: Marcus Rashford, Axel Tuanzebe e Anthony Martial do Manchester United, Reece James, do Chelsea, Romaine Sawyers, do West Bromwich, e Alex Jankewitz, do Southampton.

Leia Também Arsenal leva gol cedo, é derrotado pelo Aston Villa e se complica no Inglês

Com o United prestes a jogar com o Everton e o City viajando a Liverpool, os quatro times decidiram se unir em prol da igualdade racial e do fim da discriminação. Além das equipes, tentam entraram na iniciativa os prefeitos de Manchester e Liverpool e região, mostrando apoio e solidariedade.

"Hoje, Manchester United, Everton, Manchester City e Liverpool se juntam para apoiar a Semana do Combate Ao Ódio Racial na grande Manchester", disse o comunicado emitido em comum acordo dos quatro times. "Nós condenamos o abuso racial que muitos jogadores, funcionários e colaboradores continuam a sofrer, mais recentemente nas plataformas de redes sociais."

No último mês, nomes importantes do futebol inglês, como o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, e a jogadora Karen Carney, discutiram a respeito de abuso online e discriminação com ministro do governo da Inglaterra.

A Associação Profissional de Jogadores de Futebol do país se posicionou dizendo que quem envia mensagens abusivas deve ser responsabilizado pelas autoridades e ter suas contas nas redes sociais banidas.