Clubes e atletas brasileiros fazem campanha pró-quarentena

Embora o presidente Jair Bolsonaro insista na flexibilização de medidas de isolamento social, clubes e atletas, de diferentes partes do Brasil, seguem recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) - e do próprio Ministério da Saúde - aderindo a campanhas de distanciamento coletivo, que têm como intuito manter seus torcedores e adeptos em casa.

Assim fizeram os clubes da elite do futebol brasileiro. Flamengo e Santos, campeão e vice do Brasileirão 2019, respectivamente, estimulam seus torcedores a ficarem em casa, através das redes sociais.

A equipe carioca levantou a hashtag #FlaEmCasaPeloMundo, para que seus adeptos mandem fotos com a camisa rubro-negra, em suas casas, ao redor do planeta. O Santos, por sua vez, criou a hashtag #QuarentenaSantista, que, além de incentivar a quarentena, disponibiliza, aos torcedores do Peixe e seguidores do Twitter, vídeos de momentos que ficaram marcados na história do clube.

Ficar em casa neste momento de prevenção é muito importante. O que você está fazendo para aproveitar esse tempo em quarentena? ⚫ Compartilhe com a gente! Mande uma foto com a hashtag #FlaEmCasaPeloMundo e diga também a cidade onde mora que iremos repostar as melhores aqui! pic.twitter.com/8935A1TBf0 — Flamengo (de ) (@Flamengo) March 29, 2020

A faixa do Rei @Pele e a declaração do lateral Léo após o apito final pareciam uma profecia para aquela geração de #MeninosDaVila. Santos 2x1 Botafogo na estreia do inesquecível Brasileirão de 2002! #QuarentenaSantista Rede Globo pic.twitter.com/iyyfF0bSCX — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) March 30, 2020

As equipes da Superliga de Vôlei, também caminham nesse movimento. Inspiradas no Volley Zenit, da Rússia, os clubes brasileiros se desafiam, num gesto simbólico, a colocarem a imagem de seus escudos dentro da silhueta de uma casa, pedindo, para os torcedores, que podem, permanecerem em suas residências.

No Novo Basquete Brasil (NBB) não têm sido diferente. Com a paralisação da liga, as equipes buscam alternativas para entreter seus adeptos de suas próprias residências. O Sesi Franca, por exemplo, finalista da temporada 2019, publicou uma foto de seu ginásio lotado, mas relembrou que não é o momento de aglomerações e pediu para que seus adeptos permanecessem em casa.

Já o Paulistano, que registrou o primeiro caso de infecção pela COVID-19 no basquete brasileiro, através da hashtag #BasqueteEmCasa, escalou o armador Yago Mateus para passar recomendações de prevenção ao novo coronavírus.

Atletas olímpicos, também mostraram-se adeptos às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, tanto que, o adiamento da Olimpíada de Tóquio, teve repercussão positiva entre a comunidade. Arthur Nory, medalhista de bronze na Olimpíada Rio 2016, também aderiu ao movimento e postou uma foto ao lado de seu cachorro, com a hashtag #StayAtHome (#FiqueEmCasa).

Etiene Medeiros e João Gomes Júnior, ambo da natação, seguiram na mesma linha e lançaram um vídeo incentivando a população a ficar em seus lares.

A covid-19 já atingiu mais de 4.500 brasileiros, de acordo com o último levantamento do Ministério Saúde. E, poderá alcançar boa parte da população, caso medidas de isolamento social abrangentes não sejam tomadas, segundo estudo da Royal College, de Londres. Essas medidas se mostraram eficientes em países que já enfrentaram o pico da doença e, pelo que têm demonstrado, clubes e atletas brasileiros, estão cientes dessa situação.