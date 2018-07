Clubes e jogadores europeus saem em apoio ao Chapecoense

Diversos clubes europeus têm mostrado solidariedade aos torcedores e familiares de jogadores do Chapecoense, time que foi vítima de um acidente de avião na Colômbia na madrugada de terça-feira. Em seu site, os alemães do FC Schalke 04 pediram uma oração ao time brasileiro, acompanhado por uma bandeira do país.

Na Espanha, o Villarreal também se mostrou solidário, colocando em suas redes sociais recados de apoio. "O Villarreal da suas condolências ao clube e aos familiares das vítimas", escreveu o clube espanhol. Já o Sevilla emitiu um comunicado em que apontou para "os momentos difíceis para o futebol".

O mesmo fez o Manchester United, descrevendo o evento como "um trágico evento". "Mantenham-se fortes", pedia o clube inglês em uma mensagem pelas redes sociais. O mesmo fez o Sporting de Lisboa e vários outros clubes.

O Chelsea declarou que "todos seus pensamentos estão com o Chapecoense, suas famílias e aqueles afetados pela tragédia na Colômbia". O mesmo fez o goleiro do time e da seleção belga, Thibaut Courtois, em suas redes sociais. O colombiano Radamel Falcao também publicou uma mensagem de apoio ao clube.