Clubes e liga definem que fases finais da Copa do Nordeste serão em sede única

Em reunião via videoconferência entre os representantes de clubes e o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, foi definido nesta terça-feira que o torneio terminará dentro de campo em uma única sede. Recife era especulada para abrigar as fases finais da competição, mas tal escolha estará a cargo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os Estados da Bahia e do Ceará também estão entre as opções.

Eduardo Rocha afirmou aguardar apenas um pronunciamento da CBF para confirmar a sede única. Ele acredita que não terá objeção, já que todos os clubes aceitaram tal argumento. O mandatário garantiu também que 30 dias é o ideal para finalizar a competição, sendo 15 apenas para treinamentos.

"Vamos encaminhar a ideia para a CBF, mas como é um desejo coletivo não terá problema. Trabalhamos pensando em dar 15 dias de preparação aos clubes e mais 15 dias para finalizar a competição, até porque oito clubes já serão eliminados na próxima rodada", falou o mandatário.

Eduardo Rocha também destacou que os testes para o novo coronavírus serão bancados pela Liga do Nordeste, assim como o dinheiro de viagens e hospedagens, deixando os clubes confortáveis ao retorno do torneio.

A Copa do Nordeste tem no Grupo A o Fortaleza na liderança, com 14 pontos, na frente de Bahia (14), Botafogo-PB (12) e ABC (9). Os quatro primeiros colocados do Grupo B são: Confiança (13 pontos), Vitória (13), Náutico (11) e Ceará (11).