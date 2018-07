Clubes espanhóis fazem minuto de silêncio em homenagem às vítimas de atentado

Depois do atentado que vitimou 14 pessoas em Barcelona nesta quinta-feira, o mundo do futebol demonstrou suas condolências às vítimas e aos familiares. Além das mensagens de apoio, os clubes espanhóis respeitaram um minuto de silêncio antes de iniciarem seus treinos nesta sexta-feira.

Barcelona e Espanyol, os dois maiores times da cidade, postaram as fotos em seus twitters. O Espanyol homenageou a cidade na legenda, com o seguintes dizeres: "Você nos viu nasceu. E nos tornou centenários. Sempre juntos, sempre seus. Com todo o orgulho do mundo. Nós te amamos, Barcelona!". O time de Messi postou a hashtag #TodosSomosBarcelona, em catalão, além de fotos de seus diretores e da equipe de basquete participando do silêncio.

Nos viste nacer. Y hacernos centenarios. Siempre juntos, siempre tuyos. Con el mayor orgullo. ¡Te queremos, Barcelona! #TodosSomosBarcelona pic.twitter.com/Gi5LnzpPO7 — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 18 de agosto de 2017

Times de outras regiões da Espanha também prestaram suas homenagens. Real Madrid, Real Bétis, Granada, Las Palmas e Celta de Vigo foram alguns dos que realizaram o minuto de silêncio.