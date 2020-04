Clubes espanhóis iniciam testes em jogadores para a retomada dos treinos no país

Os clubes espanhóis começarão a testar jogadores para o novo coronavírus na próxima semana, como primeiro passo para reiniciar a temporada em junho, disse uma fonte familiarizada com os planos da La Liga. Os atletas na Espanha foram orientados a treinar em casa desde o início de março, quando as partidas foram interrompidas por causa da pandemia. Mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou que eles estão livres para recomeçar o treinamento individual a partir da próxima segunda-feira.

Jogadores e funcionários precisam passar por um teste RT-PCR para o vírus e um teste de sorologia antes de retornar ao treinamento como parte da fase um do protocolo da La Liga para a retomada da atividade. A fase dois é de treinamento individual, enquanto a fase três é de treinamento em pequenos grupos de até oito jogadores. A fase quatro refere-se ao treinamento em grupo completo, que precisa durar pelo menos duas semanas antes do retorno às partidas.

A fonte disse que as quatro fases podem ser concluídas dentro de um mês, o que significa que as partidas da primeira divisão na Espanha poderão ser retomadas em meados de junho. Faltam 11 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. As finais da Copa do Rei e os playoffs da segunda divisão também precisam ser agendados.

Embora as principais divisões da França e da Holanda tenham sido encerradas devido à pandemia, todas as principais instituições esportivas da Espanha, incluindo o departamento de esporte do governo, se comprometeram a concluir a temporada.