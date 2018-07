Clubes europeus rejeitam negociar calendário com Fifa A Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês) se recusou a participar de reuniões com a Fifa sobre a criação de um calendário de jogos internacionais. A Fifa convidou as partes interessadas no assunto a participarem de um encontro em 5 de março, em Zurique, para discutir quando as equipes devem liberar jogadores para as seleções entre 2015 e 2022.