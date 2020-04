Clubes evitarão grandes contratações no retorno do futebol, diz presidente do United

O presidente-executivo do Manchester United, Ed Woodward, disse que os clubes não gastarão “centenas de milhões” para contratar novos jogadores na janela de transferências, por estarem conscientes do impacto financeiro da pandemia de Covid-19.

O futebol profissional na Inglaterra está suspenso desde 13 de março devido ao novo coronavírus, e muitos clubes ingleses sofreram perda de receita devido à paralisação. Woodward disse que será um momento desafiador no mercado e diferente da normalidade para os clubes, incluindo o Manchester United, quando buscarem novos contratados.

“Precisamos da visibilidade do impacto em todo o setor, incluindo os momentos da janela de transferências e do cenário financeiro mais amplo, antes de podermos falar sobre um retorno à normalidade”, afirmou Woodward em um fórum de torcedores do Manchester United nesta sexta-feira.

“Com base nisso, acredito que a especulação sobre transferências de jogadores por centenas de milhões de libras agora parece ignorar as realidades que o esporte enfrenta.”

O zagueiro do Tottenham, Jan Vertonghen, disse no início da semana que os atletas livres serão cobiçados mais do que outros durante a janela de transferências, já que os clubes tentam se recuperar da crise financeira.