Clubes, ex-jogadores, famosos e internautas dão adeus a Djalma Santos

SÃO PAULO - Após confirmada a morte de Djalma Santos, não demorou muito tempo para o assunto invadir as redes sociais com mensagens de apoio à família e agradecimento ao ex-lateral da seleção brasileira. Em pouco minutos, o nome do ex-jogador já estava entre os mais citados do Brasil. Clubes como Palmeiras e Corinthians, e até mesmo Ronaldo Fenômeno, deixaram suas homenagens.

Confira abaixo a repercussão da morte de Djalma Santos: