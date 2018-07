Clubes gastam quase R$ 10 bilhões em jogadores em 2014, um recorde

O ano de 2014 bateu todos os recordes na compra de jogadores por clubes. Dados divulgados nesta quinta-feira pela Fifa revelam que um total de quase R$ 10 bilhões (mais de US$ 4 bilhões) foram gastos por clubes em atletas entre janeiro e setembro desde ano, envolvendo as duas janelas de transferências. No total, 11,7 mil jogadores foram comercializados e mudaram de clubes, um recorde.

O levantamento, porém, aponta que existe uma forte concentração no número de clubes envolvidos na compra de jogadores. 68% de todos os gastos do ano, R$ 6,2 bilhões, foram realizados por clubes de apenas cinco campeonatos europeus, que compraram 3,4 mil jogadores no ano.

O centro das atenções foi a janela de transferência depois da Copa de 2014, que registrou uma alta nos preços dos atletas e uma corrida pelos principais destaques do torneio. R$ 6,43 bilhões foram gastos por clubes de 26 países para se reforçarem para a temporada. Mas 82% do valor investido em jogadores foi realizado por clubes da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, que gastaram R$ 5,28 bilhões em novos atletas.

No total, 2,9 mil transferências de jogadores foram registrados em 26 países. Mas os clubes das cinco grandes ligas foram responsáveis por 1,2 mil compras de jogadores nessa janela de transferência.

A liderança foi da Inglaterra, com investimentos superiores a R$ 2 bilhões em novas contratações, mais de R$ 460 acima dos níveis de 2013 para trazer um total de 351 jogadores. Na Espanha, os clubes dobraram os valores gastos, atingindo mais de R$ 1 bilhão para um total de 237 jogadores.

A Alemanha, campeã do mundo, aumentou seus gastos de R$ 468 milhões para R$ 675 milhões. Mas reduziu o número de jogadores envolvidos em transferências, de 247 em 2013 para 235 em 2014. Os grandes perdedores foram os clubes franceses e italianos. No caso da França, o país registrou uma queda de 371 para 236 novos jogadores entre 2013 e 2014. Mas a maior redução foi da Italia, de 351 para apenas 159 reforços no segundo semestre de 2014.