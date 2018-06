Clubes homenageiam Astori; Buffon enaltece: 'Um dos melhores que conheci'

A trágica morte do zagueiro Davide Astori foi rapidamente repercutida por todo o futebol italiano. Logo depois do falecimento do capitão da Fiorentina, de apenas 31 anos, clubes e jogadores prestaram sua homenagem ao atleta.

Astori foi encontrado morto na manhã deste domingo em um quarto de hotel em Údine, onde a equipe estava concentrada para enfrentar a Udinese, pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina confirmou o falecimento, mas não divulgou mais informações. A mídia italiana assegura que o atleta sofreu um enfarte enquanto dormia.

A Roma, que teve o zagueiro em seu elenco entre 2014 e 2015, lamentou nas redes sociais. "A Roma se une a dor do mundo do futebol pela morte de Davide Astori. Chocados com a trágica notícia, dirigentes, jogadores e todos os dependentes do clube se solidarizam com a dor da família."

Já o Milan, clube onde Astori foi formado, exaltou a personalidade do atleta. "Para todo o mundo do futebol e para todo o esporte italiano, é algo terrível. Precisamos enfrentar uma notícia como esta. Davide Astori sempre teve um bom e sereno sorriso que todo amigo sonha em ter ao seu lado. Um menino apaixonado pelo futebol", publicou em seu site.

Adversária da Fiorentina neste domingo, a Udinese também se manifestou por meio de seu presidente, Gianpaolo Pozzo. "Escrevo como dirigente da Udinese, como fã de futebol e, sobretudo, como pai. Estou profundamente abalado com a morte deste jovem e, comigo, toda a minha família e a Udinese choram por Davide Astori. Estamos juntos com seus entes queridos, com toda a Fiorentina, seus fãs e jogadores."

BUFFON EMOCIONA

Uma homenagem ao atleta também foi publicada por Gianluigi Buffon em seu Instagram. Um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, o goleiro salientou que Astori foi um dos melhores esportistas que conheceu.

"Ele era a melhor expressão de um mundo antigo, superado, em que valores como o altruísmo, a elegância, a educação e o respeito com todos os demais eram o mais importante", escreveu Buffon em uma carta. "Parabéns, de verdade. Você foi uma das melhores figuras do esporte que já encontrei."

Em virtude da tragédia, toda a rodada deste domingo do Italiano foi adiada, segundo informou a liga em seu Twitter. "Todos os jogos de hoje (domingo) foram adiados em sinal de luto. Tchau, Davide." Nomes como Javier Zanetti, ídolo e vice-presidente da Inter de Milão, Alessandro Florenzi, lateral da Roma, e Claudio Marchisio, volante da Juventus, também prestaram suas homenagens.

Revelado pelo Milan, Davide Astori despontou no Cagliari e chegou a ser convocado para a Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil. Passou, depois, pela Roma e em 2015 foi contratado em definitivo pela Fiorentina, clube onde se tornou ídolo e capitão.