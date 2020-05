Clubes ingleses poderão estender contratos com os jogadores após 30 de junho

A Premier League anunciou, nesta quinta-feira, que os 20 clubes que disputam o Campeonato Inglês poderão estender o contrato de seus jogadores que terminam em 30 de junho, data prevista para o fim da temporada, mas que teve de ser revista por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Foi alcançado um acordo para clubes e jogadores estenderem os contratos além de 30 de junho e até o final da temporada", informou um comunicado da Premier League.

Willian, do Chelsea, e Jan Vertonghen, do Tottenham Hotspur, são alguns exemplos de atletas cujos contratos terminam em 30 de junho e agora eles poderão atuar até o fim do campeonato, caso acertem o prolongamento do compromisso.

"O que decidimos é garantir que os clubes possam terminar a temporada com o mesmo time que eles tinham disponível antes do campeonato ser suspenso", disse Richard Masters, diretor da liga. Os clubes têm até 23 de junho para alcançar um acordo com os jogadores.

Ainda não há uma data definida para o retorno do futebol na Inglaterra. Nesta quinta-feira, representantes da Premier League, do governo britânico, da polícia e da Federação Inglesa de Futebol estiveram reunidos e a tendência é de que os treinamentos possam retornar na próxima semana e os jogos a partir de 19 de junho.