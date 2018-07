Clubes italianos têm começo positivo em torneios continentais

Com investimentos menores do que na década de 1990 e início de 2000, o futebol italiano caiu em ostracismo nos últimos anos, mas deu um pequeno passo neste meio de semana para recuperar o seu lugar entre uma das principais ligas e com times protagonistas. Tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga Europa, os clubes da Itália mostraram um promissor começo e despontam como equipes candidatas a títulos.

Campeão italiano, a Juventus cumpriu seu papel ao derrotar o Malmo por 2 a 0, pelo Grupo 1 da Liga dos Campeões. Apesar do resultado parecer bem normal, o ponto positivo da estreia foi o gol do argentino Carlitos Tevez, que fazia tempo não marcava em competições internacionais. O atacante estava há cinco anos sem balançar as redes na Liga dos Campeões, antes de fazer os dois gols do time italiano na partida desta semana.

Quem realmente fez, no entanto, uma partida memorável foi a Roma. No Estádio Olímpico, o clube da capital massacrou os russos do CSKA por 5 a 1. O protagonista do jogo foi Gervinho, que fez dois gols. Iturbe, Maicon e Ignaschevich completaram o placar para a equipe do técnico Rudi Garcia, que está no Grupo da morte da competição, ao lado de Bayern de Munique e Manchester City.

Na Liga Europa, o desempenho dos quatro clubes italianos foi ainda mais positivo. Fora de casa, a Inter de Milão conseguiu bater o Dnipro por 1 a 0, com gol de D'Ambrosio. Mesmo com o placar magro, a equipe de Hernanes, Dodô e Juan Jesus controlou a partida. Assim como a Fiorentina, que aproveitou uma expulsão ainda no primeiro tempo para fazer 3 a 0 sobre o Guimgamp, com destaque para o colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Após tomar susto logo nos primeiros minutos de jogo, o Napoli conseguiu se redimir da eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões ao bater o Sparta Praga por 3 a 1, com grande jogo de Gonzalo Higuaín. Completando a lista dos italianos, o Torino, que ainda tenta se reencontrar após as saídas de Alessio Cerci e Ciro Immobile, segurou um empate sem gols com o Club Brugge, da Bélgica.