Clubes lamentam nas redes sociais a morte do apresentador Rodrigo Rodrigues

Vários clubes da elite do Campeonato Brasileiro lamentaram nesta terça-feira a morte do jornalista do SporTV, Rodrigo Rodrigues. Conhecido entre os amigos como RR, ele tinha 45 anos e estava internado no Rio após sofrer complicações decorrentes do contágio pelo novo coronavírus, como uma trombose venosa cerebral.

As equipes utilizaram as redes sociais para expressar os sentimentos. O último emprego de Rodrigues foi no canal SporTV, mas antes disso o apresentador trabalhou pela ESPN, Esporte Interativo e TV Cultura. Além do trabalho com jornalista, ele tinha também uma banda.

No dia 13 de julho, o jornalista fez testes para covid-19, embora não tivesse sintomas, e o resultado foi positivo. Assim, ele foi imediatamente afastado pela Globo de suas funções. Logo depois ele passou a apresentar falta de paladar e olfato, mas dizia que estava se sentindo bem. No entanto, a situação se complicou no sábado, quando ele deu entrada em um hospital com cefaléia, vômito e desorientação.

Confira o posicionamento dos clubes

O Atlético Goianiense lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. O clube se solidariza com a família, amigos, jornalistas e desportistas em geral. Sabemos da sua paixão pelo Rubro-Negro e levaremos a bandeira vermelha e preta por onde o Dragão for! #Luto pic.twitter.com/GP2R6RbIig — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) July 28, 2020

Atlético-MG:

Lamentamos profundamente o falecimento de Rodrigo Rodrigues, grande profissional do jornalismo. Prestamos nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda equipe do @SporTV neste momento de luto. pic.twitter.com/byMrB3shzj — Atlético (@Atletico) July 28, 2020

Bahia:

Consternados e de luto. Nossa solidariedade aos familiares e amigos do jornalista @RR_TV, mais uma vítima da #COVID19 no Brasil, aos 45 anos #NotaDePesar pic.twitter.com/oXXhijC9Ys — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 28, 2020

Botafogo:

Foi com imensa tristeza que o Botafogo recebeu a notícia do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Grande profissional e referência no jornalismo esportivo. Vai deixar saudades. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. pic.twitter.com/Dgf88xPYNp — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) July 28, 2020

Bragantino:

O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues e se solidariza com os amigos e familiares. https://t.co/TGGxRy8toE — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 28, 2020

Ceará:

O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo. Sempre simpático e respeitoso com o Ceará e sua torcida. A ida de @RR_TV é uma grande perda para o jornalismo esportivo. Força aos familiares, amigos e colegas! — YouTube.com/VozaoTV (@CearaSC) July 28, 2020

Corinthians:

Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. "RR", como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor. — Corinthians (@Corinthians) July 28, 2020

Coritiba:

O Coritiba Foot Ball Club lamenta o falecimento do apresentador Rodrigo Rodrigues. Nossa solidariedade aos familiares e amigos no momento da despedida. — Coritiba (@Coritiba) July 28, 2020

Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Oj4tP8hv4m — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2020

Fluminense:

O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs. pic.twitter.com/lXQdeR9NzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 28, 2020

Fortaleza:

Recebemos a triste notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues, carinhosamente chamado de RR. Um cara do bem e extremamente competente. Prestamos nossa homenagem, ao mesmo tempo que nos solidarizamos com os familiares e amigos. Descanse em paz, RR. Hoje você joga com a gente! pic.twitter.com/d51oVMQVNI — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) July 28, 2020

Goiás:

Toda família esmeraldina lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares. ⚫️ pic.twitter.com/8ehn1Th6W0 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 28, 2020

Grêmio:

O Grêmio se une em oração neste momento de dor aos colegas, familiares, amigos e fãs do jornalista Rodrigo Rodrigues, que nos deixou nesta manhã. Desejamos a todos muita força, fé e esperança por dias melhores e de mais saúde. — Grêmio FBPA (@Gremio) July 28, 2020

Internacional:

Palmeiras:

É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues. Manifestamos as condolências aos amigos e familiares e desejamos todo apoio neste momento difícil. pic.twitter.com/J3zwhe0NRA — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) July 28, 2020

Santos:

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues e deseja força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) July 28, 2020

São Paulo:

O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imensa dor, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Exemplo de competência, querido por todos e de coração tão grande, terá sempre nosso respeito e nossa lembrança. Nossa solidariedade à família e aos amigos em momento tão dolorido. pic.twitter.com/P6LjWMW4MG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2020

Sport:

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do jornalista, apresentador e músico Rodrigo Rodrigues. Nossas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 28, 2020

