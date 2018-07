Clubes mandantes largam na frente nas quartas de final da Série D do Brasileiro

Os mandantes largaram na frente nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Foram quatro vitórias dos times que jogaram em casa nos jogos de ida desta fase, levando a vantagem para os confrontos da volta, que serão disputados no próximo fim de semana. Linense-SP, Imperatriz-MA e Treze-PB venceram por 1 a 0, enquanto que o Ferroviário-CE fez 3 a 2 no Campinense-PB.

Os vencedores destes confrontos serão semifinalistas e já garantirão o acesso à Série C em 2019. Conta o número de pontos e depois o saldo de gols. Em caso de igualdade nestes critérios, a definição da vaga sairá na cobrança de pênaltis. Entre os oito times que sonham com o acesso, agora somente o Ferroviário está invicto. O Caxias-RS, que era o outro invicto, perdeu para o Treze.

Esta vitória, com gol de Silva, aconteceu no estádio Almeidão, em João Pessoa, porque o time paraibano foi punido e não pode jogar no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Mas com a vitória por 1 a 0, o Treze agora pode empatar em Caxias do Sul (RS). Se o time gaúcho vencer por um gol de diferença, então a definição acontecerá nos pênaltis. Para garantir o acesso, precisa vencer por dois gols.

A situação do time paraibano é parecida para os outros três vencedores. Em Lins, no interior de São Paulo, o Linense fez 1 a 0 em cima do São José-RS, com gol de Leandro Silva, de cabeça. O Imperatriz teve um gol de Eloir e superou o Manaus-AM, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA). O jogo atrasou em meia hora por falta de desfribilador - aparelho para reativar o coração - na ambulância.

O jogo mais emocionante aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza. O Ferroviário fez 3 a 2 no Campinense - com gols de Edson Cariús, Juninho Quixadá e Janeudo. Para o time paraibano anotaram Denilson e Danilo Bala.

Confira a rodada de ida das quartas de final da Série D do Brasileiro:

Domingo

Linense-SP 1 x 0 São José-RS

Imperatriz-MA 1 x 0 Manaus-AM

Treze-PB 1 x 0 Caxias-RS

Ferroviário-CE 3 x 2 Campinense-PB